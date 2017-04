BG/BRG Stainach: Poetry Slam im CCW

Anfang März fand heuer bereits zum vierten Mal der Poetry Slam des BG/ BRG Stainach im CCW statt.

Behandelt wurde eine große Bandbreite an verschiedenen Themen wie Freundschaft, Liebe, Genderrollen, Politik und Schule. Letztendlich vergaben die Juroren an zwei Schülerinnen gleich viele Punkte und so durften sich Janelle Langbroek (Foto, Mitte) und Dina Breitler (r.) über den Sieg freuen. Außerdem präsentierten die achten Klassen Fotoclips und einen Stop- Motion-Kurzfilm, für die musikalische Untermalung sorgte David Rataitz. Profi- Slammer und Autor Markus Köhle (l.) führte durch den Abend. Die bei der Veranstaltung dargebotenen Performances sind auf dem YouTube- Kanal „KuK Gymnasium Stainach“ verfügbar.

Foto: Maria Neubauer