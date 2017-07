Das LBN-Zeitfenster

Worüber die Liezener Bezirksnachrichten vor 35 Jahren berichteten

Die Zahl der Banküberfälle ist in Österreich seit Jahren rückläufig. Die meisten ereignen sich in Wien, in unserer Region sind sie eher selten. Womöglich, weil man sich in Bankräuberkreisen noch immer an die Wörschacherin Inge Hösl erinnert, die durch ihr mutiges Handeln einst einen solchen Überall vereitelt hat, wofür sie natürlich auch geehrt wurde, wie die LBN zu berichten wussten. Ein Blick zurück in Ausgabe 6/1982 unserer Zeitung …