Ennstal Milch KG: Karrierechancen für Techniker und Lehrlinge

Europaweit ist die Ennstal Milch KG Vorreiter in Sachen Technologie: Zwei neue Pilotanlagen, die einzigartig auf dem Kontinent sind, wurden heuer in Betrieb genommen. Helle, moderne Arbeitsplätze warten auf technikaffine Bewerberinnen und Bewerber, die neue Herausforderungen lieben. Die aktuell offenen Stellen richten sich von technikinteressierten Schulabgängern bis hin zu Mechatronikern mit Berufserfahrung. Hohen Stellenwert nimmt die Lehrlingsausbildung ein. Ab Herbst 2017 werden wieder Lehrlinge in den Berufen Milchtechnologe/ in, Mechatroniker/in und Betriebslogistiker/ in ausgebildet. Eigene Schnuppertage dienen dazu, den Wunschberuf näher kennenzulernen. Die Ennstal Milch KG ist führender Leitbetrieb der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und zählt zu den zehn größten Molkereien in Österreich. Das Unternehmen ist Tochter der Landgenossenschaft Ennstal. Zwei Käsereien in Stainach und Gröbming sowie die Molkerei in Stainach bieten mehr als 220 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz. Offene Stellen sowie Infos zu den Lehrberufen finden Sie auf www.ennstalmilch.at.

Foto: Ennstal Milch KG