Das Gamsleiten Kriterium in Obertauern – Österreichs größte und lustigste Schatzsuche im Schnee – findet dieses Jahr am 16. und 17. April statt.

Am Ostermontag, dem 17. April gilt es wieder die 30 im Schnee versteckten Schatzkisten mit attraktiven und hochwertigen Preisen zu finden. In einer von ihnen wartet der Schlüssel für einen nagelneuen BMW X1 auf den glücklichen Finder. Bereits am Vorabend der Schatzsuche, am 16. April, werden bei der großen Gamsleitenparty mit Chartstürmerin Kerstin Ott und Ö3-Disco die Startnummern verlost. Teilnahmetickets für das Gamsleiten Kriterium 2017 sind um 50 Euro im Tourismusverband Obertauern und online unter www.obertauern-tickets.com erhältlich.

Foto: KK