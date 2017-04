Wir suchen ab 1. April für das Team im Genuss Gasthof Kohlröserlhütte:

eine/n Chef de Partie m/w

eine/n Chef de Rang m/w

für eine langfristige Vollzeitbeschäftigung (40 h + 8 h/Woche) mit Mindestgehalt € 2.000,- (brutto).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen an:

Genuss am See GmbH

Ödenseestraße 1

8990 Bad Aussee

zH. Christa und Manfred Mayer

oder per Mail an kraftplatz@genussamsee.com