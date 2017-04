Lions Club Liezen übergibt Spende

Der Lions Club Liezen hat im Präsidentenjahr von Gerald Wurzbach seine Frühjahrsaktivitäten dem Hilfeansuchen von Andreas Fölsner aus Selzthal gewidmet.

Beide Beine von Dipl.-Ing. Andreas Fölsner wurden 1995 infolge eines schweren Unfalls amputiert. Seine Mietwohnung in Selzthal wurde behindertengerecht umgebaut, sodass er nach dem Ableben seiner Mutter alleine in der Wohnung bleiben kann. Die Umbauarbeiten umfassten ein neues Bad und WC sowie breitere Türen. Der Reinerlös der Veranstaltungen Edeltrödelmarkt auf Schloss Pichlarn und Sommernachtskonzert des Musikvereins Liezen konnte so an Andreas Fölsner übergeben werden. Der nun amtierende Präsident Johann Grössing und der Vize- Präsident Mag. Franz Ritt konnten so 10.000 Euro übergeben. Der Lions Club Liezen bedankt sich bei allen Unterstützern!

Foto: KK