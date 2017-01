Maria und Richard Huber haben sich vor fünf Jahren bei der Goaß’n Gaudi in Gaishorn am See, wo auch die standesamtliche und kirchliche Trauung stattgefunden hat, kennengelernt. Bei traumhaftem Herbstwetter wurde sodann mit der ganzen Familie und vielen Freunden in Lassing, dem Heimatort der Braut, gefeiert. Geflittert wird auf Mauritius.