MARK Save A Life sucht Mitarbeiter!

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort in

Spital am Pyhrn (OÖ) suchen wir eine/n

Vertriebs- und Projektmitarbeiter/-in

Mechatroniker/-in für Projektierung

Nähere Informationen finden Sie unter savealife.at!

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung!

Die KV-Mindestentgelte betragen EUR 2.416,-/2.097,- brutto pro Monat, Überzahlung je nach facheinschlägiger Berufserfahrung und Qualifikation.