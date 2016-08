Neue Carla-Filiale in Admont

Die Caritas hat im Zentrum von Admont mit 10. Mai die 27. Carla-Filiale in der Steiermark eröffnet. Dieses Projekt verbindet arbeitsmarktpolitische Maßnahmen mit dem ökologischen Wiederverwendungsgedanken und unterstützt außerdem sozial Bedürftige mit Gratisgutscheinen. Arbeitsmarktfernen Frauen und Männern wird hier die Möglichkeit eines Wiedereinstiegs in das Berufsleben geboten. Im Auftrag des AMS Steiermark und mit kräftiger Unterstützung des Stiftes Admont sowie der Firma AHT wurde ein Geschäftslokal in der Admonter Hauptstraße für den Zweck adaptiert. Wer spenden will, kann kleinere Mengen an Kleidung, Schuhen, Büchern, Spielzeug, Sportartikel und Geschirr gerne direkt in jedem Carla-Shop abgeben. Für Kleidung und Schuhe stehen in der ganzen Steiermark spezielle Sammelcontainer bereit.