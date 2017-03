Neuer Look gefällig? Das ELI sucht Dich!

Bei der Umstyling Liveshow am 24. und 25. März werden kurz vor dem Event spontan mutige ELI-BesucherInnen ausgewählt, die gratis mit einem komplett neuen Look in den Frühling starten dürfen!

Du fühlst dich nach dem kalten Winter ausgelaugt und schlapp? Dein Aussehen spiegelt schon lange nicht mehr deine strahlende Persönlichkeit wider? Du fühlst Dich in Deiner Haut im Moment einfach nicht wohl? Ein neuer Style muss her! Bei den Umstyling- Liveshows am 24. März um 15 und 17 Uhr und am 25. März um 13 und 15 Uhr werden vom Moderatorenteam Frauen und Männer aus der ELI-Kundschaft ausgewählt, die von den Modeund Stylingprofis im ELI Einkaufszentrum Liezen live ein brandneues Aussehen verpasst bekommen. Mut wird hier belohnt! Allein das Umstyling-Expertenteam entscheidet über den modischen Haarschnitt, das perfekte Make-up und das passende Outfit. Von Kopf bis Fuß wird hier ein komplett neuer Look kreiert. Bis zum letzten Augenblick darf kein Kandidat auch nur den kleinsten Blick in den Spiegel werfen. Wow-Effekte sind garantiert! Sei dabei und beobachte live, wie sich unsere Kandidaten in stylishe, selbstbewusste Ausstrahlungsbündel verwandeln. Auf dem Laufsteg dürfen die Kandidaten dann stolz ihr neues Ich präsentieren und das erste Mal ihr verändertes Spiegelbild bewundern. Willst auch Du mit dabei sein oder kennst Du jemanden, der ein Umstyling verdient? Dann komm an den Eventtagen ins ELI und mit etwas Glück seid ihr mit dabei!

Foto: Shutterstock