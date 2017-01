Out of season – authentic luxury

Luxus wird meist mit Glitzer und Glamour verbunden. Bei Wohlmuther und im Hause Meindl wird das anders gesehen. Luxus ist nicht laut. Er ist leise und diskret. Luxus bedeutet für uns Authentizität. Deshalb auch der Begriff „authentic luxury“.

Wir stellen uns selbstkritisch immer wieder die Frage, was wir an unseren Produkten verbessern können, ohne dem Produkt die Charakteristik und seine Geschichte zu nehmen. Luxus bedeutet für uns Exklusivität und eine selbstverständliche Zeitlosigkeit sowie die Auswahl des richtigen Materials für das jeweilige Bekleidungsteil. Es sind die Kapazitäten an Handarbeit, in der Gerbung und in der Produktion, die letztendlich unsere Produkte limitieren. Genau aus diesem Produkte Grund ist jedes unserer Produkte ein sehr individuelles und einzigartiges Kleidungsstück mit einer modernen Kultur und einer lebendigen Geschichte. Es macht mich stolz, Kunden zu haben und zu finden, die genau der gleichen Überzeugung sind wie Wohlmuther seit 40 Jahren.