Riesneralm eröffnet Gipfelbad

Den 9. Juli sollten sich Bade- und Bergfreunde gleichermaßen notieren, denn an diesem Tag wird auf der Riesneralm in Donnersbachwald das „Gipfelbad wie anno dazumal“ im 11 Uhr feierlich eröffnet.

Wie bereits berichtet, hat Geschäftsführer Erwin Petz mit seinem Team wieder eine neue Attraktion geschaffen und sichert so von Juli bis September an den Freitagen, Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen den Sommerbetrieb der Seilbahn (jeweils von 9 bis 16:30 Uhr). Damit ist das Wanderparadies rund um den HochSEEsitz auch für jene bequem erreichbar, die in luftiger Höhe einfach nur ein kühles Bad im einzigartigen Gipfelbad genießen wollen, sich aber den schweißtreibenden Aufstieg sparen wollen. Für gute Stimmung bei der Eröffnung wird nach der gemeinsamen Auffahrt der Festgäste um 10:30 Uhr und dem offiziellen Festakt die Öblarner „Wetterloch-Blos“ sorgen.