Schrottshammer: Vom kleinen Bierlieferanten zum großen Spezialisten für Getränke & mehr

Das Stainacher Unternehmen Schrottshammer hat sich in seiner 119-jährigen Firmengeschichte zum größten Getränkehändler der Region mit mehreren Geschäftsfeldern entwickelt. Mit dem kürzlich fertiggestellten Zu- und Umbau wurden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt, was im Mai groß gefeiert wird.

Die Erfolgsgeschichte der Firma Schrottshammer beginnt im Jahr 1898. Josef Schrottshammer übersiedelt mit seiner Frau von Bad Ischl nach Stainach und legt mit dem Vertrieb von Gösser Bier den Grundstein zum heutigen Unternehmen, das in den folgenden 119 Jahren kontinuierlich wächst. 1989 schlägt Heinz Schrottshammer, der Enkel des Firmengründers, mit der Begründung des Fest- & Eventservice den Weg zum breit aufgestellten Spezialisten für Getränke & mehr ein. In den 1990er-Jahren erweitert er die Geschäftsbereiche des Unternehmens mit dem Gastro- & Schankservice erneut. 1998 feiert man in Stainach stolz das 100-Jahr-Jubiläum der Schrottshammer GmbH. 2001 erfolgt schließlich die Übergabe an Heinz-Josef und Bernd Schrottshammer, die den Betrieb in mittlerweile vierter Generation leiten. In den Folgejahren erweitern die beiden heutigen Geschäftsführer das Liefergebiet und setzen zahlreiche Projekte, beispielsweise Schrotti‘s Getränkeshop, um. Heute beschäftigt die Firma, der 2014 vom Land Steiermark auch das Recht zur Führung des steirischen Landeswappens erteilt wurde, 37 Mitarbeiter und ist somit ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.

Das Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig. Heinz-Josef Schrottshammer leitet die Sparten Getränkehandel und die beiden Shops, sein Bruder Bernd das Schank- & Gastro- sowie Fest- & Eventservice. Der Getränkehandel versorgt rund 1.200 Kunden mit über 2.800 Artikeln. Die Produktpalette reicht von A wie Almdudler bis Z wie Zipfer, von Limonade über Bier und Wein bis hin zu Champagner. Das Liefergebiet erstreckt sich vom salzburgischen Werfen im Osten bis zum steirischen Wildalpen im Westen. Eine reiche Getränkeauswahl gibt es auch in den beiden Shops, außerdem originelle Geschenke rund um Getränke. Schrotti‘s Getränkeshop in Stainach wurde 2005 eröffnet, jener in Schladming 2014. Das Schank- & Gastroservice betreut rund 1.000 Getränkeanlagen von etwa 600 Kunden und erledigt Reparaturen, die gesetzlich vorgeschriebene regelmäßige Reinigung der Anlage u. v. m. Ob Bierzelt, Sportgroßveranstaltung oder ein anderes Event, Schrottshammer liefert nicht nur die Getränke, sondern bietet mit dem Fest- & Eventservice auch Kühlwägen, Ausschankgeräte, Gläser oder Stehtische zum Verleih an.

Bereits 2002 hatte man in einen Zu- und Umbau des kompletten Betriebs investiert, aufgrund gesetzlicher Anforderungen, der eigenen hohen Qualitätsansprüche und nicht zuletzt, weil durch starkes geschäftliches Wachstum die Gegebenheiten am Standort in Stainach zu klein geworden waren, fasste man nur wenig später erneut Bautätigkeiten ins Auge. Nach einer mehrjährigen Planungsphase durch die Familie Schrottshammer und das Architektenbüro Rodlauer-Greimeister, das für die Generalplanung verantwortlich zeichnete, erfolgte am 18. März 2016 der Spatenstich. In mehreren Bauphasen wurden eines der modernsten Logistikzentren Österreichs, ein Lager für das Fest- und Event-Inventar sowie der Getränkeshop und der Verwaltungsbereich neu- bzw. umgebaut. Dabei kamen übrigens ausschließlich regionale Firmen zum Zug, sodass keinerlei Wertschöpfung abfloss. Das Resultat des größten Neuund Umbaus in der Firmengeschichte kann am 13. Mai ab 8:30 Uhr besichtigt werden.

Die Firma Schrottshammer lädt zum Tag der offenen Tür mit reichhaltigem Programm. So spielt etwa am frühen Nachmittag der ORF Radio Steiermark Wurlitzer Hits auf Bestellung, im Anschluss unterhalten die Bauernmusikkapelle Stainach und „Die Siaßreither“, eine junge Musikgruppe aus dem Ausseerland, deren breit gefächertes Repertoire von Oberkrainermusik bis hin zu Rockklassikern und aktuellen Hits reicht. Viele weitere Attraktionen wie die Bierführer-Bar und der Gastrobereich mit heimischen Spezialitäten, sowie eine Bieraktion – Kiste Gösser Märzen um 14,90 Euro, dazu ein 6er- Tray gratis – garantieren ein tolles Fest, und das bei freiem Eintritt!

