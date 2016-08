Sponsionsfeier der KinderUni Rottenmann

Die KinderUni am UZR in Rottenmann unter der Schirmherrschaft von Ingrid Flick war auch heuer wieder ein großer Erfolg. Kürzlich feierten die jungen Studiosi ihre Sponsion.



Mit der Rekordteilnehmerzahl von 380 Kindern aus dem Bezirk Liezen und darüber hinaus ging die diesjährige KinderUni Rottenmann, die 2016 zum bereits siebten Mal angeboten wurde, zu Ende. Mit großer Begeisterung widmeten sich die Jungstudenten im Alter von 6 bis 14 Jahren dem anspruchsvollen Programm. Beachtlich dabei ist auch, dass die Kinder dies in ihren Sommerferien freiwillig machen. Mit der KinderUni am UZR der Paltenstadt wird jungen Menschen die Schwellenangst vor universitären Einrichtungen genommen. Die Bildungsstadt Rottenmann hat am UZR ein umfassendes Bildungsprogramm geschaffen, welches von der Kinderkrippe über WIFI- und Urania-Seminare bis hin zu berufsbegleitenden Wirtschaftsstudien, die mit Bachelor- und Mastergraden abschließen, reicht.

Foto: BLO24