Willkommen zum 58. Narzissenfest

Von 25. bis 28. Mai findet das größte Frühlingsfest Österreichs statt. Höhepunkte sind am Sonntag, dem 28. Mai der Stadtund Bootskorso.

Im Frühling steht das Ausseerland- Salzkammergut ganz im Zeichen der Blume. In überwältigender Fülle verwandeln wild gewachsene Narzissen die liebliche Berglandschaft in ein duftendes, weißes Blütenmeer. Mehr als 3.000 Menschen werden dann wieder engagiert sein, um den erwarteten 25.000 Gästen ein prachtvolles Festerlebnis garantieren zu können. Ab 25. Mai stimmt ein vielfältiges Programm auf den Höhepunkt, das Narzissenfest, ein. Der Veranstaltungsreigen reicht dabei vom Bauernkirtag über den Volksmusikabend mit Moderator Franz Posch, die Modeschau der Handwerksbetriebe, das Narzissenpflücken und Narzissenstecken mit Gästen, die Oldtimerschau, den Narzissenfest- Almtanz und den Ausseer Spezialitätenkirtag bis zur beliebten Narzissennacht mit Livemusik und regionalen Spezialitäten. Beim Maitanz im Kur- und Congresshaus Bad Aussee wirken etwa 100 Ausseer Kindergarten- und Volksschulkinder mit. Sie studieren mit großer Motivation Tänze ein. Diese präsentieren sie am Freitag, dem 26. Mai einem begeisterten Publikum.

Kunstvoll gesteckte Narzissenfiguren am Korsosonntag

Höhepunkt ist das Narzissenfest am Sonntag, dem 28. Mai. Ab 8 Uhr werden die kunstvoll angefertigten Blütenfiguren an verschiedenen Plätzen im Stadtzentrum von Bad Aussee ausgestellt. Die Besucher haben viel Zeit, die Figuren zu bestaunen und zu fotografieren. Gleichzeitig können sie die historische Kurstadt erkunden, begleitet von Musik- und Trachtengruppen und kulinarischen Angeboten. Im Kurpark laden heimische Betriebe zu einem Ausseer Spezialitätenkirtag ein. Für die jüngsten Gäste des Narzissenfests steht ab 8 Uhr das Spieleparadies im Kurpark zur Verfügung. Ab 11:30 Uhr zieht der Korso Richtung Grundlsee. Hier startet um 14:30 Uhr der Bootskorso. Shuttlebusse bringen die Gäste kostenlos und bequem von den ausreichend zur Verfügung stehenden Parkplätzen zu den einzelnen Veranstaltungen. Mithilfe eines ausgefeilten Verkehrsleitsystems werden die Gäste zu den Parkplätzen geleitet.

Narzissenfestverein

Bahnhofstraße 132

8990 Bad Aussee

Tel. +43 3622 52273

mail@narzissenfest.at

www.narzissenfest.at

Fotos: Baumgartner, Sams