Der große LBN- & WOHIN-Nachwuchsreporter-Wettbewerb

„IHR VON MORGEN“

Was bringt die Zukunft? Wohin entwickelt sich die Menschheit, unsere Welt, Europa, Österreich oder unsere Region? Leben wir in einer Zeit, die im Nachhinein von den Geschichtsschreibern als Zeitwende bezeichnet werden wird? Schauen wir positiv in die Zukunft oder sind wir zu Pessimisten geworden? Ihr von morgen, wie werdet ihr uns von heute einmal sehen und die Welt, die wir euch hinterlassen? Ihr von morgen, gebt uns Einblick in eure Gedankenwelt und schickt uns eure

Artikel

Berichte

Kommentare

im Ausmaß von 2.500 bis 3.500 Zeichen (inkl. Leerzeichen und gerne auch mit einem selbstgemachten Foto). Die besten Texte werden nach Auswahl einer Jury in den LBN und im Magazin WOHIN (inkl. Foto des Verfassers und Angabe der Schule) veröffentlicht!

Als Gewinne warten außerdem:

insgesamt sechs Tickets für ein „Seiler und Speer“-Konzert 2018

„Liezen Gutscheine“

Mitmachen können Schülerinnen und Schüler der 10. bis 13. Schulstufe „Allgemeiner und Berufsbildendender höherer Schulen“ im Erscheinungsgebiet der LIEZENER BEZIRKSNACHRICHTEN und des Magazin WOHIN.

Wir freuen uns auf eure Texte die ihr entweder im Zuge des Deutschunterrichts oder auf Eigeninitiative an

sendet.

(Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2017)