Das Magazin WOHIN sucht Außendienstmitarbeiter/in

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams

Außendienstmitarbeiter/in

Aufgabenbereich:

Betreuung und Gewinnung von Neu- und Stammkunden mit entsprechender werblicher Beratung im Außen- und Innendienst, Offerterstellung und Auftragsabwicklung. Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung, haben bereits Erfahrung im Verkauf sammeln können, beherrschen die Verkaufsrhetorik, haben ein sicheres Auftreten und lieben den Umgang mit Menschen. Sie sind sicher im Umgang mit dem Computer, sind zeitlich flexibel und selbstständiges Arbeiten gewöhnt. Sie besitzen den Führerschein B.

Was wir ihnen bieten:

Vollzeitbeschäftigung mit Fixum und Provision. Fixum: € 1.440.- brutto, Überzahlungen in Abhängigkeit von der Berufserfahrung möglich, Provision gekoppelt an Verkaufserfolge. Keine Gebietsbeschränkung, selbstständiges und abwechslungsreiches Arbeiten, Firmenfahrzeug

Schriftliche Bewerbungen senden Sie bitte an: