AKE – Coole Technik für heiße Eisen

Unsere Lehrberufe

– Mechatronik – Fertigungstechnik

– Metalltechnik – Blechtechnik

– Kälteanlagentechnik

Unsere Angebot für DICH

– Lehrausbildung durch Profis

– Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem innovativen und internationalen Unternehmen

– Gutes Arbeitsklima in einem dynamischen Team

– Laufende Weiterbildung

– Bonus für herausragende Leistungen

– Langfristiger Arbeitsplatz mit Karrierechancen in einem aufstrebenden Unternehmen

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt!