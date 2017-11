BuK.li: Beruf und Karriere in Liezen

Am 17. November präsentiert die BuK.li in Liezen nach Bad Aussee und Gröbming auch in Liezen das vielfältige Berufs- und Karriereangebot der Region. SchülerInnen und ihre Eltern können sich bei der Messe ein praxisnahes Bild über unterschiedlichste Ausbildungsmöglichkeiten, Lehrberufe und Berufsbilder machen, Berufsinteressenstests und persönliche Gespräche zur Orientierung nutzen.

17. November, 13 – 17 Uhr, Kulturhaus Liezen