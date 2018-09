Bei der legendären Biker-Sommerparty „Rock the Roof“ in Schladming präsentierte die Liezener Firma DEISL, einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung, eine ganz spezielle Sauna. Der in einem Container untergebrachten Sauna mit verbauten Motorradteilen liegt die Idee des Custom Bikes, eines nach Kundenwunsch maßgefertigten Motorrads, zugrunde.

Foto: RockTheRoof/Raffalt