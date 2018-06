„Der Berg“: Ausgabe Sommer/ Herbst 2018 erhältlich

Die aktuelle Nummer des Alpinjournals des Alpenvereins Haus im Ennstal zeigt sich thematisch äußerst vielseitig.

„Der Berg“, eine Initiative der Alpenvereinssektion Haus im Ennstal, richtet sich nicht nur an Mitglieder, sondern an alle, denen die Bergwelt der Dachstein-Tauern- Region am Herzen liegt. Die aktuelle Ausgabe stellt Bergtouren vor, beinhaltet ein Schutzhüttenverzeichnis, macht auf wichtige Aktivitäten der Sektion wie die Wegerhaltung aufmerksam, berichtet vom Paragleiten über den Tauern u. v. m. In den Tourismusbüros der Dachstein-Tauern-Region liegt „Der Berg“ zur kostenlosen Entnahme auf, er kann außerdem bei Ingrid de Menech von der ÖAVSektion Haus im Ennstal unter Tel. 0664/5139290 oder per Mail an demenech@aon.at unentgeltlich angefordert werden. Alle Ausgaben sind auch digitalisiert und können unter www.alpenverein. at/haus-im-ennstal abgerufen werden.

Foto: ÖAV Sektion Haus im Ennstal