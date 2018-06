Elcotech sucht …

Zur Projektabwicklung der elektrotechnischen Industriemontage suchen wir in Linz, Leoben und Liezen einen

ELEKTROANLAGENMONTEUR (m/w)

Ihre Aufgaben sind:

• Aktive Elektrotechnische Montage, Wartung und Service von elektrotechnischen Anlagen mit Kabeltrassenbau, Kabelzug, Anschlussarbeiten, IBN von elektrotechnischen Anlagen

Wir wenden uns an Interessierte mit:

• einer abgeschlossenen Ausbildung als Elektriker, möglichst mit Erfahrung in der Industrie

• Reisebereitschaft, Freude an der Montage mit wechselnden Montagestellen in Österreich als auch in Europa bis hin in ferne Länder bei Wunsch, Eignung und Bereitschaft

Das Mindestbruttogehalt richtet sich nach dem Kollektivvertrag für ArbeiterInnen der Elektro- und Elektronikindustrie und liegt ab 2.325,80 EUR brutto pro Monat inklusive Montagezulagen und Trennungsgeld auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung: JA und Übernahme von Fortbildungskosten.