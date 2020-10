GF Casting Solutions: Lehrlingsausbildung als wirtschaftlicher Eckpfeiler der Region

Die Region rund um Liezen ist geprägt von einem heterogenen Produktionssektor mit Metallindustrie und Gewerbe, Maschinenbau sowie Holz- und Nahrungsmittelindustrie. Laut WIBIS lag der Anteil der 25- bis 64-Jährigen, die eine Lehre abgeschlossen haben, 2016 bei fast 50 Prozent der Bevölkerung und damit um fast zehn Prozent höher als im steirischen Durchschnitt.



WERBUNG

Diese Daten zeigen deutlich, dass die Lehre ein wesentlicher Schlüsselfaktor in der Region ist. GF Casting Solutions in Altenmarkt baut seit über 30 Jahren auf das Können und die Expertise der Fachkräfte der Region und hat durchschnittlich zwischen 25 und 30 Lehrlinge in Ausbildung. Gut ausgebildete und engagierte Mitarbeiter sind die Basis für die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte des obersteirischen Industrie-

betriebs. Um den Bedarf an künftigen Facharbeitern zu sichern, wird laufend in eine professionelle und zeitgemäße Lehrlingsausbildung investiert und die Lehrlingsausbildung am Standort kontinuierlich weiterentwickelt.

Vielfältige Berufsmöglichkeiten

Mit der Lehrausbildung zum Maschinenbau-, Werkzeugbau-, Elektro- und Gießereitechniker sowie Mechatroniker werden vielfältige berufliche Möglichkeiten bei GF Casting Solutions Altenmarkt angeboten. Das dabei modernste technologische Möglichkeiten und Maschinen zur Verfügung stehen, ist ein wesentlicher Vorteil für die Fachkräfte der Zukunft. Am Standort haben sie die Möglichkeit, an modernen Produktionsanlagen in Kombination mit einer vollständig ausgestatteten Lehrwerkstätte umfangreiches Fachwissen aufzubauen und im unternehmenseigenen Hightech-Maschinenpark und an Robotern trainieren zu können. Und auch im Werkzeugbau kommen GF-Lehrlinge mit hochpreisigen Spezialmaschinen in Kontakt, die das Technikerherz höherschlagen lassen.

Umfassendes Entwicklungsangebot

Neben den vorgegebenen Ausbildungsinhalten erfahren die Lehrlinge bei GF umfangreiche Zusatzausbildungen – sowohl in fachlicher Hinsicht als auch zur persönlichen Entwicklung und Förderung von sozialen Kompetenzen. Wachstum und Weiterentwicklung sind bei GF Casting Solutions in Altenmarkt ein wichtiger Faktor und so unterstützt das Unternehmen ambitionierte und talentierte Lehrlinge bestmöglich, beispielsweise auch, wenn sie parallel die Matura abschließen oder Erfahrungen im Ausland sammeln wollen.

Erfreuliche Lehrlingsbilanz

Wie wichtig der Stellenwert der Lehrausbildung am Standort von GF Casting Solutions in Altenmarkt ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen:

In den vergangenen 20 Jahren haben über 130 Lehrlinge erfolgreich ihre Ausbildung zum Facharbeiter abgeschlossen, wobei in den letzten

Jahren über 40 Prozent davon ihre Lehrabschlussprüfung mit einem ausgezeichneten Erfolg abschließen konnten.

Für Mädchen interessant

Unter den GF-Lehrlingen finden sich erfreulicherweise auch immer mehr Mädchen. Aktuell liegt der Anteil weiblicher Lehrlinge bei knapp über 20 Prozent, was einen beachtlichen Wert für ein Unternehmen mit technischen Lehrberufen darstellt! Gute Mitarbeitende und eine gute Ausbildung garantieren Erfolg und Wachstum. So ist man auch jetzt schon wieder aktiv auf der Suche nach den Fachkräften von morgen und erwartet gerne jederzeit Anfragen und Bewerbungen von interessierten und neugierigen Kandidaten.

KARRIEREMÖGLICHKEITEN / LEHRAUSBILDUNG bei GF Casting Solutions Altenmarkt:

– Elektrotechnik (Anlagen- und Betriebstechnik)

– Mechatronik (Automatisierungstechnik)

– Metalltechnik (Maschinen- und Werkzeugbautechnik)

– Gießereitechnik

– Oberflächentechnik

Ab sofort starten wir wieder die Suche nach Jugendlichen, die sich für Technik begeistern. Melde dich gerne bei uns!

WERBUNG