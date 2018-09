In der Mindeststudienzeit und mit „Ausgezeichnetem Erfolg“ hat die Wörschacherin Julia Magdalena Ritt kürzlich ihr Studium an der Karl-Franzens-Universität Graz abgeschlossen. Ihr wurde der akademische Grad einer Magistra der Naturwissenschaften verliehen. Die LBN gratulieren der tüchtigen Ennstalerin und wünschen ihr alles Gute für ihre berufliche Laufbahn, die Anfang September am Gymnasium Stainach beginnt.

Foto: KK