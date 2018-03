Gründerzahlen 2017 stimmen optimistisch

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) vermeldet für 2017 ein leichtes Plus bei den Unternehmensneugründungen und freut sich über einen Rekord beim Frauenanteil. Der Bezirk Liezen winkt hinterher.

29.878 Neugründer, die im Schnitt 37 Jahre alt waren, wagten im Vorjahr den Schritt in die Selbstständigkeit, was ein Plus von 551 bzw. 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Berücksichtigt man jedoch auch die Gruppe der selbstständigen Personenbetreuer, steht ein Minus von 863 neuen Unternehmen bzw. 2,1 Prozent zu Buche.

Erfreut zeigt man sich bei der WKO über den hohen Frauenanteil bei den Gründungen – 45 Prozent stellen hier einen Rekordwert dar. Positiv ist auch das Verhältnis von Insolvenzen und Neugründungen: Auf jede Insolvenz kommen rund sechs Neugründungen. Hauptmotivation für die Gründung eines Unternehmens ist laut einer aktuellen Umfrage des Gründerservices der WKO übrigens die erhoffte flexiblere Zeit- und Lebensgestaltung in der Selbstständigkeit.

Nicht ganz so gut wie die österreichweiten Zahlen lesen sich jene aus dem Bezirk Liezen, der 2017 mit 291 Neugründungen um 84 bzw. 22,4 Prozent weniger als im Jahr davor verzeichnet. Das entspricht bei rund 80.000 Einwohnern einer Gründungsintensität von 3,6 je 1.000 Einwohnern, womit man deutlich unter dem steirischen Schnitt von 5,0 liegt und Schlusslicht unter den Bezirken der grünen Mark ist. Bundeslandsieger in dieser Wertung ist mit 6,7 übrigens der Bezirk Murtal, die österreichweit höchste Gründungsintensität weist mit 24,7 der erste Wiener Bezirk auf.