Herausforderung Pflege

Die Diskussion um die Finanzierung der Pflege reißt nicht ab. Doch nicht nur die Abschaffung des Pflegeregresses beschäftigt unsere Gesellschaft, sondern auch die Vielzahl an Herausforderungen, die in nächster Zeit auf den Pflegebereich zukommen.

Herausforderungen in der Pflege

Mit dem Älterwerden der geburtenstarken Jahrgänge werden in den nächsten Jahrzehnten immer mehr Menschen Pflege benötigen. Neben der wachsenden Nachfrage an Heimplätzen kommen hier auch große finanzielle Herausforderungen auf Bund und Land zu. Um ein Altern in Würde gewährleisten zu können, braucht es selbstverständlich auch Personal mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen. Ausbildungsangebote und Qualifizierungsmaßnahmen müssen den Anforderungen angepasst werden. So gibt es beispielsweise die neue Ausbildung zur Pflegefachassistenz. Zudem gilt es, die vorhandenen Angebote der Tagesbetreuung weiter auszubauen, da 80 Prozent der betagten, pflegebedürftigen Personen lieber zu Hause gepflegt werden möchten. Die Unterstützung der angehörigen Pflegenden darf ebenso wenig außer Acht gelassen werden wie der gesellschaftliche Wandel – heute sind zumeist beide Partner berufstätig, was die Möglichkeiten, die Pflege der Angehörigen selbst zu übernehmen, deutlich einschränkt.

Arten der Pflege

Heute steht den Pflegebedürftigen je nach Pflegebedürftigkeit eine Vielzahl an Wohnmöglichkeiten zur Verfügung. Neben dem klassischen Aufenthalt in einem Pflegeheim gibt es im stationären Bereich auch das Angebot des betreuten Wohnens, bei dem die zu Pflegenden in einer eigenen Wohnung residieren und nach individuellem Bedarf verpflegt und betreut werden. Eine weitere zunehmend genutzte Variante ist die Tagesheimstätte, bei der die Personen untertags versorgt und abends von den Angehörigen wieder nach Hause geholt werden. In der mobilen Pflege unterscheiden wir zwischen dem Angeboten „Essen auf Rädern“, Teilzeit- und 24-Stunden-Betreuung zu Hause.

Foto: panthermedia