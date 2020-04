An unsere Leser

Liebe Leser!

Noch vor Kurzem hätte wohl keiner von uns geglaubt, dass sich unser gesamtes gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in so kurzer Zeit völlig verändern könnte. Gebannt verfolgen wir die sich stündlich ändernden Entwicklungen mit beängstigender Verunsicherung. Als Monatszeitung ist es uns nicht möglich, tagesaktuell zu berichten, aber wir möchten mit Informationen aus der Region, (größtenteils) abseits des alles beherrschenden Themas COVID-19, ein wenig Gewohntes in die Haushalte bringen. Leider mussten wir hinsichtlich des Seitenumfangs unserer aktuellen Ausgabe mit Erscheinungstermin 2.4. Abstriche machen, da viele Betriebe verständlicherweise kurzfristig ihre Aufträge zurückgezogen haben. Deshalb gilt unser großer Dank all jenen Unternehmen, die mit ihrer Werbeeinschaltung das Erscheinen der Ausgabe Nr. 3/2020 der LBN ermöglicht haben.



Mit 1. April ist auch unser Team vorübergehend in „Karenz“. Die kommende Ausgabe der LBN wird deshalb leider nicht erscheinen, selbiges gilt für die nächste Ausgabe unseres Eventmagazins WOHIN. Wir hoffen aber, schon bald wieder Lesestoff in über 60.000 Haushalte liefern zu können.

Bleiben Sie gesund!

Dies wünschen die Geschäftsführung, Redaktion und Anzeigenabteilung der Liezener Bezirksnachrichten