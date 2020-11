Landmarkt sucht neue Talente

Neue Talente braucht der Landmarkt!

Mit rund 25 Lehrlingen pro Jahr an 30 Standorten ist die Landmarkt KG der größte Lehrlingsausbilder in der Region.

Mit den Geschäftsbereichen Supermarkt, Gastrogroßhandel, Mode und Tracht, Lagerhaus und Elektro ist die Landmarkt KG das größte Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Bezirk Liezen. Das regionale Unternehmen unterstützt in einer Branche, die von Flexibilität geprägt ist, junge motivierte Menschen auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft, die Freude am Umgang mit Kunden haben und einen Beruf im Verkauf, in der Beratung, in Technik oder Vertrieb anstreben. Ob nun im Einzelhandel, in den Bereichen Elektrotechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Land- und Baumaschinentechnik oder Betriebslogistik, wer sich für eine Lehre bei der Landmarkt KG interessiert, kann sich ab sofort bei Sigrun Voitle unter jobs@landmarkt.at melden.