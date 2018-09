Die Mayr-Melnhof Holz Holding AG ist eines der führenden Unternehmen der Holz- bzw. Sägeindustrie mit weltweiten Aktivitäten in Sachen Holz. Als erfolgreiches und stetig wachsendes Unternehmen suchen wir zum baldigen Eintritt für unseren Standort Gaishorn am See eine/einen Mitarbeiter/In: Staplerfahrer (m/w)

Ihre Aufgaben:

• Bedienen von Staplern bis 16 Tonnen

• Manipulation von Schnittholz und Leimholz

• Beschickung der Produktionsanlagen

• Be- und Entladen von Waggons und LKWs

• EDV-gestützte Lagerverwaltung

Ihre Qualifikationen:

• Gültige Fahrerlaubnis für Stapler

• Mehrjährige Fahrpraxis mit Staplern

• Hohes Fahrzeug- und Produktverantwortungsbewusstsein

• Technisches Verständnis für Fahrzeuge

• Sehr guter Orientierungssinn

• Bereitschaft zur Schichtarbeit

• Absolute Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Ihre Benefits:

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit sowie Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb unseres internationalen Konzerns. Die Entlohnung richtet sich nach dem Kollektivvertrag für die holzverarbeitende Industrie und startet durchschnittlich mindestens bei € 1753,50 brutto. Abhängig von Ihrer beruflichen Erfahrung und Ihrer persönlichen Einsatzbereitschaft sind wir selbstverständlich gerne zur Überzahlung bereit.

Haben Sie Interesse, Ihre Fähigkeiten in einem dynamischen und zukunftsorientierten Unternehmen einzubringen? Dann starten Sie Ihre Karriere bei Mayr-Melnhof Holz! Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über unser Karriereportal auf unserer Homepage unter