Neue Weckerl braucht das Land

Mit Anfang Juni wurde das Jausensortiment bei SPAR Landmarkt um drei neue Produkte erweitert: Tomaten-Mozzarella- Weckerl, Bergsteiger- Panini und Holzhacker- Weckerl.

Neben der klassischen Jause aus der Feinkkost wie etwa der Leberkäsesemmel gibt es nun Alternativen aus der Gebäckabteilung. In Zusammenarbeit mit „Steffl-Bäck“ Sebastian Knapp wurden die handgefertigten Produkte in Anlehnung an die regionale Hausmannskost entwickelt.

Das Bergsteiger-Panini ist ein Gebäck in Kipferlform, gefüllt mit herzhaftem Schinken und Bergkäse, die vegetarische Variante ist das Tomaten-Mozzarella- Weckerl. Eine Weiterentwicklung zum Ennstaler Fleischkrapfen ist das Holzhacker- Weckerl. Die Fülle besteht aus Sauerkraut und Geselchtem, der Teig ist allerdings bei Weitem nicht so fett wie beim herkömmlichen Fleischkrapfen. Erhältlich sind die neuen Jausenweckerl exklusiv bei SPAR Landmarkt in der Steiermark.

Foto: photoINstyle