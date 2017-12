ÖHA! – 50 Jahre Faschingsgilde Liezen

Die Faschingszeit wird im kommenden Jahr wieder durch die Narrenabende der Faschingsgilde Liezen, die dann auch ihr 50-jähriges Bestehen feiert, bereichert. Sechs Aufführungstermine an zwei Wochenenden werden das Kulturhaus Liezen in eine Narrenhochburg verwandeln – „ÖHA!“

Das faschingsbegeisterte Publikum darf sich über die kreativen Programmpunkte der Liezener Narren an folgenden Terminen freuen:

Freitag, 26. Jänner, 19:30 Uhr

Samstag, 27. Jänner, 19:30 Uhr

Sonntag, 28. Jänner, 17 Uhr

Freitag, 2. Februar, 19:30 Uhr

Samstag, 3. Februar, 19:30 Uhr

Sonntag, 4. Februar, 17 Uhr

Sponsorenkarten können am 8. Jänner von 8 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr telefonisch bestellt werden (Telefonnummer für Samstagskarten: 0677/62015161, für Freitags- und Sonntagskarten: 0677/624 606 47).

Bestellte Karten liegen am 15. Jänner von 8 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr im Foyer des Liezener Kulturhauses zur Abholung bereit.

Vorverkaufskarten sind am 20. Jänner von 8 bis 12 Uhr im Reisebüro Schlömicher und am 23., 25. und 30. Jänner sowie am 1. Februar jeweils von 15 bis 17 Uhr im Kulturhaus- Foyer oder telefonisch unter 0677/62015161 erhältlich.