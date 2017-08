Österreichs Rallye-Zeitreise in den Startlöchern

Die Gesäuseregion rund um Admont und Pyhrn- Priel heißen von 14. bis 16. September die Teilnehmer der Austrian Rallye Legends mit ihren historischen Autos willkommen.

Im vierten Jahr der ehemaligen ARBÖ-Rallye werden 130 Teams mit ihren teils hochkarätigen Fahrzeugen erwartet. Erste Blicke auf die kultigen Boliden können Besucher bei der technischen Abnahme am Donnerstag, den 14. September in Admont werfen. Weiter geht es am Freitag in der Region Pyhrn- Priel und am Samstag in und um Admont, wo sich auch die beliebte Fanmeile befindet.

Programminfos:

www.arboe-rallye.at

Foto: Harald Illmer