Für unser Erotik-Fachgeschäft in Liezen, Selzthaler Str. 6 suchen wir eine aufgeschlossene, verlässliche Verkäuferin für Teilzeit 20 Stunden (Gehalt lt. KV VZ mind. brutto € 1.634,-)

Voraussetzungen:

Sehr gute Deutschkenntnisse und Erfahrung im Einzelhandel

Interesse?

Dann rufen Sie unseren Herrn Alscher

unter Tel. 0664 / 4120122 an oder senden uns Ihre Unterlagen per Mail an halscher@orion.at