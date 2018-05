Petutschnig Hons: „Der Teufel fährt Lada“

„Das Beisl“ präsentiert die Vorpremiere des dritten Liveprogramms des Kultbauers im Klang- Film-Theater Schladming.

In „Der Teufel fährt Lada“ ziehen dunkle Wolken über dem Land auf, wo die Schlatzinger wohnen. Was haben der Zutzelbauer, der Kloatzenbauer und der Dorfpfarrer gemeinsam? Allen dreien ist die Frau davongelaufen. Und auch die Ehe vom Petutschnig Hons ist in Gefahr. Der neue Chef seiner Frau liebt Opern, hört Ö1, spielt Golf, ist reich und sieht verdammt gut aus! Jünger ist dieser Schleimbolzen auch noch! Doch der Hons gibt nicht auf. Der Anzugschnösel mag vielleicht einen teuren SUV fahren, aber der Hons fährt Lada! Vorverkaufskarten sind bei der Volksbank Schladming und im „Beisl“ erhältlich.

Freitag, 18. Mai, 20 Uhr

(Einlass ab 19 Uhr)

Klang-Film-Theater Schladming

Foto: KK