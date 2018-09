Rottenmann: KinderAkademie 2018 mit toller Bilanz

Die Fortsetzung der KinderUni legte einen erfolgreichen Auftakt hin.

Das Interesse übertraf alle Erwartungen. Schon drei Wochen nach Anmeldebeginn im Mai war die Planzahl von 300 Kindern erreicht. Die neuen Räumlichkeiten in der Neuen Mittelschule haben sich bestens bewährt, das Programm begeisterte die jungen TeilnehmerInnen. Bei der Sponsionsfeier im Volkshaus dankte Ernst Hochsteger, der Vorsitzende des Fördervereins für Bildungsaktivitäten in Rottenmann, Bürgermeister Alfred Bernhard und dem Gemeinderat der Paltenstadt sowie zahlreichen weiteren Sponsoren für deren Unterstützung. Ein ganz besonderer Dank ging an Ingrid Flick, die Vorsitzende des Hauptsponsors, die Friedrich- Flick-Förderungsstiftung, und an Margot Buchmann, Projektleiterin sowie Herz und Hirn der KinderAkademie.

Foto: KK