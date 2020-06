Saisonstart im Nationalpark Gesäuse

Im Nationalpark Gesäuse startet man in die Sommersaison. Auch den Gesäuse-Innovationspreis gibt es heuer wieder.



WERBUNG

Das Informationsbüro des Nationalparks Gesäuse in Admont ist bereits wieder geöffnet, selbiges gilt für viele Angebote, z. B. die Mountainbike-Strecke Hochscheibenalm, den Themenweg „Wilder John“ oder den Ökologischen Fußabdruck (Foto). Ab 29. Mai ist die Gastronomie im Nationalpark Pavillon in Gstatterboden wieder geöffnet, ab Juni finden auch Nationalpark-Veranstaltungen wieder regulär statt. Das Personal im Erlebniszentrum Weidendom ist ab 30. Mai an Feiertagen und den Wochenenden vor Ort. Detailinfos sind auf www.nationalpark.co.at abrufbar.

Innovationspreis

Bereits zum zweiten Mal schreibt das Gesäuse-Partnernetzwerk heuer den Innovationspreis aus. Dafür bewerben dürfen sich sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, Vereine und Schulen mit Sitz in der Tourismusregion Gesäuse. Gefragt sind innovative Ideen – Produkte und Dienstleistungen – für die Region. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich diese noch im (gut ausgearbeiteten) Planungsstatus befinden, kurz vor der Umsetzung stehen oder (in jüngerer Vergangenheit) bereits umgesetzt worden sind. Alle Informationen zur Einreichung sind unter https://partner.gesaeuse.at/downloads/ abrufbar.