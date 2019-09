Schladming: Ski-Opening mit weltrekordverdächtigem Bühnendesign

Am 6. Dezember ist es wieder soweit – Schladming startet mit einem spektakulären Ski-Opening in die Wintersaison. Musikalisch werden EDM-Stars einheizen, die Bühne ist eine weltrekordverdächtig große Gondel.

Das Line-up umfasst eine beachtliche Auswahl international renommierter DJs. So werden u. a. „Dimitri Vegas & Like Mike“ und „Lost Frequencies“ das Planai-Stadion in einen einzigartigen Dancefloor verwandeln. Auch österreichische Acts stehen am Programm, neben dem bekannten Duo „Darius & Finlay“ treten auch „Rockharmonix“ auf. Die beiden Brüder aus dem obersteirischen St. Michael versprechen auf ihre Webseite: „Steirische Harmonikaklänge, wie man sie zuvor noch nie erlebt hat!“

Spektakulär das Bühnendesign, das sich in Anlehnung an die Eröffnung der neuen Hauptseilbahn – eine 10er-Kabinenbahn mit einer Förderleistung von 3.800 Personen pro Stunde – in Form einer überdimensionalen Gondel präsentiert. Modernste Licht-, Laser- und Pyrotechnik werden das Planai-Stadion und den nächtlichen Himmel über Schladming außerdem in ein Meer aus Feuer und Farbe tauchen.