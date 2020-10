Technical Trainee: Ausbildung für Erwachsene

Das Technical Trainee-Programm ist eine Möglichkeit für

Erwachsene, noch einmal neu durchzustarten.

Mit großem Erfolg: Gerade jetzt im Herbst darf sich die Ennstal Milch wieder über zwei weitere erfolgreiche Absolventen freuen. Grundvoraussetzung für die Technical-Trainee-Ausbildung ist in erster Linie technisches Interesse und Verständnis. Die Ausbildung eignet sich für Personen mit technischer oder handwerklicher Ausbildung, auch ohne LAP. Herzlich willkommen sind auch Schüler Höherer Technischer oder Landwirtschaftlicher Fachschulen, mit und ohne Abschluss.

Die Technical Trainees der Ennstal Milch erhalten eine qualitativ hochwertige Ausbildung und individuelle Betreuung. Sie werden nicht nur intern in den jeweiligen Bereichen ausgebildet, sondern auch in externen Kursen vorbereitet. Die Ausbildungskosten werden zu 100 Prozent durch die Ennstal Milch übernommen und das bei gleichzeitigem Lohnanspruch. Jobgarantie nach Abschluss der Ausbildung inklusive.

Mehr Infos auf www.ennstalmilch.at/karriere.



WERBUNG