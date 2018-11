Termine im Advent 2018 – Niederösterreich

Göstling an der Ybbs

Freitag, 30. November: Krampuslauf am Göstlinger Dorfplatz, ab 16:30 Uhr.

Samstag, 1. Dezember: Einstimmung auf den Advent mit Vorplatzeinweihung beim Pfarrhof in Lassing, 19 Uhr.

Samstag, 1. und Sonntag, 2. Dezember: Adventmarkt des Trachten- und Goldhaubenvereins am Kirchenplatz beim Glockenturm in Göstling mit Adventkränzen und -gestecken, Bauernkrapfen, Glühmost u. v. m. Ein Teil des Erlöses wird an die Trachtenmusikkapelle gespendet. 15 bis 21 bzw. 10 bis 12 Uhr.

Hollenstein an der Ybbs

Samstag, 1. und Sonntag, 2. Dezember: Adventmarkt im Pfadfinderheim (Alter

Pfarrhof), ab 10 bzw. 16 Uhr.

Samstag, 6. Dezember: Ganztägiger Nikolauskirtag am Dorfplatz in Hollenstein, ab 17:30 Uhr Krampusrummel.

Lunz am See

Samstag, 24. und Sonntag, 25. November: Advent im Amonhaus mit Kunsthandwerk, kulinarischen Schmankerln, musikalischer Umrahmung u. v. m., ab 14 bzw. 10 Uhr.

Freitag, 7. Dezember: Die „Liunze in Montanis Pass“ lädt ab 15 Uhr zum Krampusrummel am Kirchenplatz mit Nikolausbesuch um ca. 16:30 Uhr.

Opponitz

Samstag, 1. Dezember: Adventkranzweihe und Adventstand der Pfarre Opponitz in der Pfarrkirche bzw. am Kirchenvorplatz, 19 Uhr.