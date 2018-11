Termine im Advent 2018 – Oberösterreich

Gaflenz

Freitag, 7. Dezember: Krampuslauf im Gaflenzer Ortszentrum, 19:30 Uhr.

Samstag, 15. Dezember: Adventsingen des Männerchors „D’Heiligenstoana“ beim Gasthaus Pfandlwirt, 19:30 Uhr.

Sonntag, 16. Dezember: Traditioneller Kekserlverkauf der Jugendfeuerwehr Gaflenz vor dem Gemeindeamt. Vorbestellungen bitte unter Tel. 0664/4677879 bei Florian Krenn. 9 bis 12 Uhr.

Großraming

Sonntag, 25. November: Adventzauber im Nationalpark Besucherzentrum Ennstal mit kunstvollem Adventschmuck, handgemachter Keramik, Krippenausstellung u. v. m., 10 bis 18 Uhr.

Samstag, 1. und Sonntag, 2. Dezember: Advent im Pechgraben, veranstaltet von der FF Pechgraben mit Hirtenspiel in der Schulkapelle um 19 bzw. 14 Uhr und Adventmarkt am Dorfplatz ab 18 bzw. 13 Uhr.

Samstag, 22. Dezember: Adventkonzert, veranstaltet von der „Hiaslbergmusi“ und „Brunnbachklang“, in der Pfarrkirche Großraming, 20 Uhr.

Hinterstoder

Samstag, 1. und Sonntag, 2. Dezember: „Märchenhafter Advent in Hinterstoder“ – Adventmarkt im Ortszentrum mit liebevoll gestalteten Ständen, außerdem musikalische Umrahmung und Kinderprogramm, 14 bis 19 bzw. 11 bis 17 Uhr.

Freitag, 7. Dezember: „Nun es nahen sich die Stunden …“ – Alpenländisches Adventsingen in der Pfarrkirche Hinterstoder. Kartenvorverkauf: oberösterreichische Raiffeisenbanken, Sparmarkt Huber, Café Annemarie, Tourismusinformation Hinterstoder und Windischgarsten. 19:30 Uhr.

Reichraming

Sonntag, 25. November: Adventzauber im Nationalpark Besucherzentrum Ennstal mit kunstvollem Adventschmuck, handgemachter Keramik, Krippenausstellung u. v. m., 10 bis 18 Uhr.

Samstag, 1. Dezember: Weihnachtsmarkt am Ortsplatz in Reichraming, ab 15 Uhr.

Freitag, 7. Dezember: Nikolausbesuch um 18 Uhr und Perchtenlauf mit den „Hintergebirgsteufeln“ sowie Gastgruppen um 19 Uhr am Reichraminger Ortsplatz. Mit Musik von DJ SASH-A und Shuttledienst.

Sonntag, 16. Dezember: Reichraminger Advent in der Pfarrkirche, veranstaltet vom Musikverein Reichraming, 17 Uhr.

Rosenau am Hengstpaß

Samstag, 1. Dezember: Adventmarkt im Ortszentrum mit kulinarischen Köstlichkeiten, Darbietungen der Volksschüler, Bläsergruppe etc., ab 17 Uhr.

Roßleithen

Samstag, 24. und Sonntag, 25. November: Adventmarkt bei der Villa Bergzauber mit regionalen Ausstellern, musikalischen Darbietungen, Kinderprogramm u. v. m. Am Sonntag kommen Nikolaus und Krampus. Jeweils von 14 bis 20 Uhr.

Spital am Pyhrn

Samstag, 8. Dezember: Musikalischer Adventmarkt im weihnachtlich geschmückten

Stiftshof mit örtlichen Musik- und Gesangsgruppen, außerdem Glühwein, Tee und regionale Schmankerln, umfangreiches Kinderprogramm, Kunsthandwerk in den Barockräumen des JUFA-Hotels Pyhrn-Priel u. v. m., ab 9:30 Uhr.

Vorderstoder

Freitag, 14. und Samstag, 15. Dezember: Adventmarkt, ab 16 bzw. 14 Uhr.

Weyer

Freitag, 30. November bis Sonntag, 2. Dezember: Adventmarkt im Egererschloss, jeweils ganztägig.

Freitag, 30. November: „Christmas Special“ – Adventmarkt-After-Show-Party in der Kellerbar Club 14 in der Turnhalle Weyer, ab 21 Uhr.

Sonntag, 9. Dezember: Adventsingen der Chorvereinigung Weyer mit Liedern, Texten und Musikstücken in der Pfarrkirche Weyer. Eintritt: freiwillige Spenden. 16 Uhr.

Sonntag, 9. Dezember: Krampus- und Perchtenlauf am Marktplatz Weyer, veranstaltet vom ÖAAB Weyer und den „Weyrer Flößerteufeln“, 17 Uhr.

Sonntag, 23. Dezember: Musikalischer Weihnachtsstand des Musikvereins Kleinreifling am Ortsplatz Kleinreifling, ab 16 Uhr.

Windischgarsten

Samstag, 24. November: Krampuslauf im Ortszentrum mit 35 Gruppen und ca. 600 Krampussen, veranstaltet von der „Windischgarstner Teiflsbruat“. Zelt am Parkplatz mit Liveband und Rahmenprogramm. 19 Uhr.

Freitag, 30. November bis Sonntag, 2. Dezember und Mittwoch, 5. Dezember: Stimmungsvoller Adventmarkt im gesamten Ortszentrum mit traditioneller Handwerkskunst, regionalen Köstlichkeiten, musikalischen Darbietungen u. v. m. Ab 14 (Freitag), 11 (Samstag und Sonntag) bzw. 15 (Mittwoch) Uhr.

Sonntag, 2. Dezember: „Trumpets in Concert. A Very Special Christmas“ – Konzert mit Stücken von Georg Friedrich Händel, Felix Bernard („Winter Wonderland“) u. a. im Kulturhaus Römerfeld. Kartenvorverkauf: Kulturforum Pyhrn-Priel, Tourismusbüro Pyhrn-Priel Windischgarsten, Sparkasse Windischgarsten, Raiffeisenbanken Windischgarsten und Spital am Pyhrn, Ö-Ticket. Informationen und Kartenverkauf unter Tel. 0676/7221272 und via aml@pptv.at. 16 Uhr.

Mittwoch, 5. Dezember: Niglo-Umzug vom Heimathaus durch den Markt zum Kulturhaus Römerfeld. Der vom örtlichen Trachtenverein getragene Brauch wurde 2011 in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. 18 Uhr.

Samstag, 8. Dezember: Adventkonzert des Singkreises Windischgarsten im Kulturhaus Römerfeld. Kartenvorverkauf: Kulturforum Pyhrn-Priel, Tourismusbüro Pyhrn-Priel Windischgarsten, Sparkasse und Raiffeisenbank Windischgarsten, Mitglieder des Singkreises. 15 Uhr.