Termine im Advent – Salzburg

Altenmarkt im Pongau

Samstag, 25. November: Adventmarkt am Marktplatz, der mit seinen hölzernen Engelstoren, einem großen Adventskranz über dem Marktgeschehen und heuer neu unter dem Motto „Tradition trifft Glanz“ mit einem wunderschönen Sternenhimmel, Ständen und Musik begeistert. 14:30 – 19:30 Uhr. Weitere Termine: 26. 11 sowie 2., 3., 8., 9., 10., 16., 17. und 23. Dezember.

Samstag, 25. November: „Gemma Grundner Krippe schaun“, das ist der Titel einer Sonderkrippenschau im Heimatmuseum. Entstanden ist die Grundner Krippe im Jahre 1740 und gehört seitdem zu den wichtigsten Kulturgütern in Altenmarkt. Von den rund 120 in mühevoller Handarbeit gearbeiteten Figuren, die auf der Krippe dargestellt sind, sind etwa 80 beweglich. Eintritt: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1,50 Euro. 15 – 18 Uhr. Weitere Termine: 26.11. sowie 2., 3., 8., 9., 10., 16., 17., 22. und 23. Dezember.

Dienstag, 5. Dezember: „Gemütliches Krampus.Treiben“ im Zentrum. Altenmarkt pflegt den Brauch in seiner ursprünglichen, gemütlichen Form. 20 Uhr.

Freitag, 8. Dezember: „Herberg.Suche“ – eine der eindrucksvollsten Geschichten in der Adventszeit, die Herbergssuche von Maria und Josef, feiert Altenmarkt vor der stimmungsvollen Kulisse des historischen Gebäude-Ensembles aus Heimatmuseum, Stall der Dechantshoftenne und Pfarrkirche. Nach dem Spiel tritt zum Ausklang der mehrfach ausgezeichnete Chor „Tabula Rasa“ aus St. Johann in der Altenmarkter Pfarrkirche auf. 17 Uhr.

Samstag, 16. Dezember: Großes Adventsingen des Trachtenvereins und Kirchenchors in der Festhalle. Eintritt frei! 20 – 22 Uhr.

Sonntag, 24. Dezember: Die Feuerwehrjugend verteilt am Marktplatz das Friedenslicht und lädt zu Punsch und Glühwein. 15 – 18 Uhr.

Sonntag, 24. Dezember: Turmblasen der Trachtenmusikkapelle – lauschen Sie den feierlichen Klängen Bläsergruppe vor der Pfarrkirche am Marktplatz, 17 und 22:30 Uhr.

Eben im Pongau

Samstag, 9. Dezember: Besinnlicher und stimmungsvoller Adventmarkt am Dorfplatz mit kulinarischen Schmankerln aus der Region und selbstgemachtem Handwerk, ab 14 Uhr.

Filzmoos

Sonntag, 26. November: Adventkonzert der SchülerInnen des Musikums im Café La Vie. Eintritt frei! 16 Uhr.

Freitag, 1. Dezember: Weihnachtsidylle in der Hofalm mit fackelbeleuchtetem Rundweg von der Oberhof- und Unterhofalm zum Almsee, lebender Krippe, ,Weihnachtsbläsern, Glühwein, Punsch und Kindertee u. v. m. Gutes Schuhwerk erforderlich! Unkostenbeitrag von 2,50 Euro für Erwachsene, Taxitransfer im Halbstundentakt von der Mautstelle Hofalm um 6 Euro. 17 – 21 Uhr. Weitere Termine: 2., 3., 6., 8., 9., 10., 13., 15., 16., 17., 22., 23., 25., 26. und 27. Dezember.

Freitag, 1. Dezember: Weihnachtskonzert mit Marc Pircher in der Mützenhalle. Karten sind im Vorverkauf um 20 Euro in der Tourismusinformation Filzmoos oder um 20 Euro an der Abendkasse erhältlich. 20:30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr).

Samstag, 2. Dezember: Stimmungsvoller Adventmarkt am Kirchplatz neben der Pfarrkirche, 14 – 19 Uhr. Weitere Termine: 3., 8., 9., 10.(Besuch von Nikolaus und Krampus um 16 Uhr), 16. und 17. (Weisenbläser um 17 Uhr) Dezember.

Freitag, 8. Dezember: „Adventklang“ in der Pfarrkirche mit musikalischen Darbietungen, Geschichten und Texten, die auf die weihnachtliche Zeit einstimmen. Eintritt frei! 19:30 Uhr.

Samstag, 16. Dezember: „Adventliches Innehalten“ mit musikalischer Umrahmung durch den „Filzmooser Saitenkreis“ in der Pfarrkirche, 16 Uhr.

Sonntag, 24. Dezember: Weihnachtszauber am Dorfplatz – der Weihnachtsmann kommt mit seinen Weihnachtsengeln und dem Pferdeschlitten und liest die Weihnachtsgeschichte vor, 16:30 Uhr.

Flachau

Freitag, 1. Dezember: Beim 1. „Zirbenkopf-Battle“ werden die besten Krampuspassen und Maskenschnitzer Österreichs gesucht. 25 Passen treten gegeneinander an kämpfen in einem zehnminütigen Battle um den Sieg. Eine Jury kürt die beste Show und den besten Schnitzer. 19 Uhr.

Samstag, 2. Dezember: Adventsingen im Schloss Höch mit dem Kirchenchor u. a. Karten sind im Vorverkauf um 12 Euro beim Tourismusverband und um 15 Euro an der Abendkasse erhältlich. 19 Uhr.

Radstadt

Ab Samstag, 2. Dezember: Auch heuer wird wieder ein stimmungsvoller Krippenpfad entlang der historischen Stadtmauer gestaltet. Besonders weihnachtlich präsentiert sich der Weg dank der beleuchteten Krippen am Abend. Start der 45-minütigen Wanderung ist am oberen Stadtplatz, das Ende beim Tourismusbüro am unteren Stadtplatz.

Samstag, 2. Dezember: Weihnachtsmarkt am Stadtplatz, 15:30 bis 20:30 Uhr. Weitere Termine: 3., 8., 9., 10., 16., 17., 23., 26. und 27. Dezember.

Donnerstag, 7. Dezember: Alpenländisches Adventsingen in der Stadtpfarrkirche, 19 Uhr.

Samstag, 9. Dezember: Weihnachtswanderung von der Loretokirche über die Kaiserpromenade durch den verschneiten Winterwald und die Bräuleiten bis zum Stadtplatz. Entlang des gesamtes Weges werden 24 von innen beleuchtete Fenster mit Advent-, Weihnachts- und Nostalgiemotiven postiert – der längste Adventkalender Europas! Weiteres Rahmenprogramm. Der Eintritt zur Weihnachtswanderung beträgt 5 Euro für Erwachsene, Kinder frei, ein angemessener Teil kommt der Lebenshilfe zugute. 17 Uhr. Weitere Termine: 16. und 26. Dezember.