Verleihung der BuK.li- Klassenpreise

Auch bei der vorjährigen Berufs- und Karrieremesse Liezen konnten Schulklassen wieder Tagesausflüge gewinnen.



Die Schüler der Klasse 1D des Stiftsgymnasiums Admont durften sich über einen Ausflug in die Salzwelten freuen, deren Kollegen aus der 3CHMBF-Klasse der HTL Trieben über einen Skitag auf der Riesneralm. Die 4b der NMS Liezen gewann einen Tagesausflug auf den Dachstein, die 4b der NMS Bad Mitterndorf eine Sondervorführung im Star Movie Liezen. Die BuK.li 2020 Mittlerweile stehen auch die Termine für die heurige BuK.li fest. Am 2. Oktober geht die Berufs- und Karrieremesse für die Bildungsregion Liezen im Kur- und Congresshaus Bad Aussee über die Bühne, am 16. Oktober in der Wirtschaftskammer Gröbming und am 13. November im Kulturhaus Liezen. 2020 erlebt die Messe ihre bereits elfte Auflage.

Foto: Karl