Trotz aller Probleme lieferte VW im vergangenen Jahr so viele Fahrzeuge wie noch nie aus. Weltweit waren es rund 10,5 Millionen, was einer Steigerung von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Österreich besonders erfolgreich war die zum Volkswagen- Konzern gehörende Marke SEAT, wie Wolfgang Wurm (Foto) auf der Vienna Auto Show stolz berichtete.

Foto: Halasz