Sie suchen eine Nebenbeschäftigung auf Werkvertragsbasis?

Sie sind an einem Leistungsorientierten Zusatzeinkommen interessiert?

Sie kennen sich in Ihrem Wohngebiet aus und verfügen über ein Fahrzeug?

Sie haben in den frühen Morgenstunden Zeit?

Monatlich bis zu € 1.000,- (abhängig von Frequenz und Zustellmenge/Zustellgebiet) pro Zustell-Tour/Zustelltag ca. 3 Stunden

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: