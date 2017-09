Das ELI feiert Geburtstag!

Am Freitag, dem 13. Oktober und am Samstag, dem 14. Oktober feiert das ELI seinen ersten Geburtstag mit einem bunten Programm.

Unglaublich – ein Jahr ist es nun schon her, dass das ELI Einkaufszentrum Liezen zum ersten Mal seine Tore für die shoppingbegeisterten Kunden aus dem gesamten Bezirk und darüber hinaus öffnete! „Unfassbar, wie die Zeit vergeht! Ich erinnere mich auch heute noch an die spannenden Eröffnungstage“, so Centermanagerin Daniela Schlemmer. Die 50 Shops und Gastronomiebetriebe des ELI wurden von den Ennstalern und auch den Gästen der Region sehr gut angenommen. Die optimale Lage, die 600 Gratisparkplätze und die gute Anbindung an den Bahnhof, der sich nur zwei Gehminuten entfernt befindet, garantieren eine optimale Erreichbarkeit für alle Zielgruppen. Die kostenlos nutzbaren E-Tankstellen machen das ELI als Zwischenstopp noch zusätzlich attraktiv. Der erste Geburtstag des ELI Einkaufszentrums Liezen wird natürlich groß gefeiert! Am Freitag, dem 13. Oktober gibt es für alle Freunde des ELI bis 21 Uhr die Möglichkeit zum Einkaufen, außerdem Kinderschminken, ein Glücksrad, einen Zauberer sowie viele tolle Angebote und Aktionen. Am Samstag, dem 14. Oktober warten der Radio Steiermark Wurlitzer, bei dem sich jeder seine Lieblingshits wünschen und Live-Grußbotschaften verschicken kann. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall!

Foto: Bruno Klomfar