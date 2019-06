Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen ist seit 2017 Teil des geförderten Interreg-Projekts „Danube GeoTour“, dessen Hauptziel die Aufwertung geologischer Sehenswürdigkeiten ist.

In der Steirischen Eisenwurzen hat man dafür in Zusammenarbeit mit dem Raftingcamp Palfau das GeoRafting ins Leben gerufen, bei dem Erdgeschichte vom Boot aus erlebt werden kann. Die heurige Saison wurde am 7. Juni offiziell eröffnet.

Foto: NUP Eisenwurzen