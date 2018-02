Rottenmanner Faschingskabarett

Seit langer Zeit bringt die Kabarettrunde Rottenmann alle zwei Jahre ihr Faschingskabarett auf die Bühne. Heuer ist es wieder soweit! Die Akteure haben Augen und Ohren offen gehalten, sodass es genügend Stoff für unterhaltsame Szenen gibt.

Rottenmanner Persönlichkeiten, die in verschiedenen Funktionen in der Öffentlichkeit stehen, werden in Sketches und Liedern aufs Korn genommen, die Garde sorgt mit Tanzeinlagen für Unterhaltung. Die Veranstaltung findet an Tischen statt. Vorverkaufskarten sind in der Trafik Kalaschek in Rottenmann erhältlich.