Schladming: Baufreund und Technik Center eröffnen nach Totalumbau am 6. Oktober

Die Landgenossenschaft Ennstal setzt mit dem Umbau und der Erweiterung des Baufreund-Marktes sowie der Technik Center- Filiale in Schladming ein weiteres Zeichen der Vorwärtsstrategie.

Dabei wurde unter anderem das bisher getrennt geführte Lagerhaus in den Baufreund integriert, der mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 4.000 Quadratmetern somit der größte Bau- und Gartenmarkt der Landmarkt KG ist. Über 15.000 Kubikmeter Erdreich wurden abgetragen, um Platz für die neue Lagerhalle zu schaffen. Am 6. und 7. Oktober finden die Eröffnungsfeiern mit hochattraktiven Aktionsangeboten und einem tollen Gewinnspiel statt. Für köstliche Bewirtung und beste Unterhaltung ist gesorgt. Lagerhaus-Bereichsleiter Manfred Fössner und Technik Center-Bereichsleiter Gerhard Kniewasser freuen sich mit Landmarkt-Chef Johannes Pauritsch über zwei gelungene Standorte, die 45 Dauerarbeitsplätze sichern. Zu den Highlights zählen das neue 750 Quadratmeter große Glashaus, viele erweiterte Sortimente wie z. B. im Tiershopbereich, bei Geschenk-, und Dekoartikeln, aber auch die „Rückkehr“ des Holzzuschnittes. Neu ist das CD1-Shop-in-Shop- System für Unterhaltungselektronik, Handys und Computer. Längst etabliert und nicht mehr wegzudenken – der Elektromann- Stützpunkt rund um Johannes Köhl. Der Zubau in der Landtechnik deckt die Erfordernisse der modernen Landwirtschaft mit seinen größer gewordenen Maschinen noch besser ab.

Der entscheidende Erfolgsfaktor sind jedoch die einsatzfreudigen und kompetenten Mitarbeiter vor Ort um Stützpunktleiter Gerhard Royer und Marktleiter Peter Kohlbrat, wie Kniewasser und Fössner unisono festhalten. Insgesamt beschäftigt die Landmarkt KG in ihren Schladminger Filialenen Spar, L&M, Eurogast, Technik Center und Baufreund 120 Mitarbeiter. Allein beim Baufreund-/Technik Center-Projekt wurden fünf Millionen Euro investiert. So werden die Arbeitsplätze langfristig abgesichert. Die Verbindung von Beratung, Verkauf, Service und Reparatur, prägen die Philosophie von Baufreund und Technik Center. Von Baustoffen, Heimwerkerbedarf, Konsumgütern über Motorkleingeräte jeglicher Art bis hin zu professionellen Land,- Forst-, und Kommunalmaschinen reicht das weit und breit einzigartige Angebot.

Foto: Landmarkt