17. Gaishorner X-treme Bergduathlon

Am 2. September findet bereits zum 17. Mal der Gaishorner X-treme Bergduathlon statt.

Dabei gilt es, eine Radstrecke von 8,2 und eine Laufstrecke von 4 Kilomenter, die über 813 bzw. 215 Höhenmeter führen, alleine oder im Zweierteam zu absolvieren. Mit dem Bike geht es vom Parkplatz des Gaishorner Sees bis zur Mödlinger Hütte, von dort auf den Gipfel des Spielkogels (1.731 m) und wieder zurück. Am Event teilnehmen kann jedermann und -frau, die Anmeldung ist noch bis 1. September, 17 Uhr online unter x-treme-bergduathlon.at, Nachnennungen am Renntag bis 9:30 Uhr im Freizeitgelände am Gaishorner See möglich.

Samstag, 2. September

11 Uhr (Start), Gaishorn

Foto: x-treme-bergduathlon.at