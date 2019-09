Am Sonntag, den 1. September ist es wieder soweit. Oldtimerliebhaber und Flohmarktgeher finden sich früh morgens ab 6 Uhr am Gelände des AGM-Parkplatzes (hinter Kika) ein, um so manches lang gesuchte Teil für ihren Oldie zu finden. Aber nicht nur Ersatzteile werden angeboten, sondern auch ganze Fahrzeuge und Mopeds. Außerdem warten Literatur und unterschiedlichste technische Raritäten auf neue Besitzer. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 0650/2042958.